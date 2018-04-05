Опасный вирус для Android атаковал клиентов «Сбербанка»

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Москва, 5 апреля. Эксперты российской антивирусной компании «Доктор Веб» зафиксировали распространение троянской программы Android.BankBot.358.origin, которая атакует смартфоны клиентов «Сбербанка».

Вредоносное приложение заражает устройства на базе Android, крадет данные о банковских картах и выводит все деньги со счетов. Троян также может блокировать владельцу доступ к смартфону.

Выяснилось, что этот вирус известен еще с 2015 года. Новые модификации Android.BankBot.358.origin заразили уже свыше 60 тысяч мобильных устройств и нанесли клиентам «Сбербанка» ущерб на 78 млн рублей.

Создатели нового трояна могли похитить около 2,7 млн рублей со счетов мобильных телефонов.

Отмечается, что вирус распространяется через мошеннические SMS-сообщения, которые маскируются под уведомления Avito. В сообщении юзер увидит текст: «Добрый день, обмен интересен?» Там же будет ссылка на вредоносный АРК-сайт.

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