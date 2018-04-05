«У нас проблемы»: британский аналитик в России признался, что дело Скрипаля может сильно ударить по Лондону

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Москва, 5 апреля. Великобритания оказалась в очень непростой ситуации, когда заочно обвинила Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, заявил в четверг британский аналитик Александр Тедди, выступая в эфире Первого канала.

По его словам, теперь, когда дело Скрипаля начало разваливаться, этот скандал может сильно ударить по Лондону. Он уже привел к снижению рейтингов правящей партии консерваторов и росту популярности оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Тедди полагает, что дело Скрипаля — это попытка Лондона отвлечь населения от более насущных проблем, связанных с выходом Великобритании из ЕС.

«Не могу защищать британскую империалистскую повестку дня, которая остается до сих пор – это, я считаю, самая плохая сторона ее великой истории. А если доказательств нет, это будет очень проблематично», — отметил он.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе. Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. В Москве приняли ответные меры.

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