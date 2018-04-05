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Лебединая песня политического трупа: политолог уличил Навального в подтасовках и лжи
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    Лебединая песня политического трупа: политолог уличил Навального в подтасовках и лжи

    19:32  5 Апреля 2018
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    Лебединая песня политического трупа: политолог уличил Навального в подтасовках и лжи

    Блогер Алексей Навальный опубликовал очередной пост, в котором попытался раскритиковать результаты президентских выборов в России. Навальный утверждает, что высокий электоральный результат президента Владимира Путина якобы «не имеет ни малейшего смысла», поскольку некоторые губернаторы получили на выборах еще более значительную поддержку избирателей. По мнению эксперта Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимира Киреева, то, как Навальный, манипулируя цифрами, откровенно лжет и пытается запудрить мозги своим сторонникам, говорит о том, что как политик он уже перестал существовать.

    «Все эти рассуждения Навального — это лебединая песня политического трупа, — отметил Киреев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Кто бы что ни говорил о какой-то якобы «популярности» Навального, несмотря на все надежды 2012—2014-го и начала 2018 годов, никаким крупным федеральным политиком он не стал. Уже окончательно выяснилось, что, фактически, единственные сторонники Навального — это подростки, не являющиеся никакой электоральной базой. Это просто протестная субкультура, и, конечно, никакого политического будущего у Навального нет».

    Запад отвернулся от Навального, променяв его на Грудинина, считает политолог

    По словам политолога, то, что Навальный уже, фактически, политический труп, заметили и на Западе. Поэтому западный проект «Навальный» закрыт — ставка делается на другого «оппозиционера» — экс-кандидата в президенты России от КПРФ олигарха Павла Грудинина, отметил Киреев.

    «Судя по движению западной прессы, у них там новый «кандидат» от российской оппозиции — это Грудинин. И хотя американские СМИ называют кандидата от КПРФ не очень симпатичным с точки зрения идеологии левым кандидатом, в то же время Запад возлагает надежды на то, что именно Грудинин сможет дестабилизировать ситуацию в России. А Навальный уже сошел со страниц американской и европейской прессы. Так что можно говорить, что Навальный утратил популярность даже у своих западных спонсоров. Не говоря о том, что давно растерял кредит доверия даже от своих сторонников, в том числе из-за подтасовок, при помощи которых он обманывает людей. Именно подтасовки мы видим, в частности, в рассуждениях Навального о рейтингах российских губернаторов. Он не приводит никаких объективных данных, только проценты, и думает, что его подписчики все это «съедят». Но он зря так думает — даже те, кто по каким-то причинам недоволен властью, — отнюдь не дебилы. Так что Навального как политика не существует, да на самом деле никогда и не было», — подчеркнул Владимир Киреев.

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    Автор: Виктор Иванченко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #киреев #навальный
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