Коваленко: Скоро Европа укажет киевским попрошайкам на их место

В закладки

К мнению Киева в Европе никто не прислушивается. Об этом, комментируя призывы Верховной Рады Украины к «мировому сообществу» запретить «Северный поток — 2», в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог, главный редактор ИА «Новороссия», председатель политсовета партии «Национальный курс» Андрей Коваленко.

По его словам, «украинские и прибалтийские стенания в Европе уже воспринимают как фоновый шум. Киевлянам улыбаются и похлопывают по плечу».

«Дальнейшие попытки политизации экономических процессов со стороны Украины в Европе никого не интересуют, — уверен Коваленко. — Позиция Украины уже давно не сюрприз ни в России, ни в странах Евросоюза. Континентальной Европе и проживающим там представителям того самого «мирового сообщества» российский газ необходим по сугубо прагматическим, даже физиологическим причинам. Самих же немцев и австрийцев — главных бенефициаров от строительства «Северного потока — 2» — изрядно раздражают бесконечные вопли Украины по поводу того, каким газом и когда им греться».

Андрей Коваленко уверен, что «еще одна-две таких реакции от Верховной рады — и вечным попрошайкам на пороге Евросоюза недвусмысленно укажут на их место».

Напомним, что 5 апреля 2018 года депутаты Верховная Рада Украины приняли не имеющее юридической силы постановление, в котором содержится призыв к «мировому сообществу» не допустить строительства российского газопровода из-за того, что он «угрожает монополией Российской Федерации на газовом рынке Европы».

«В этом случае «Газпром» получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы», — уверены украинские парламентарии.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.