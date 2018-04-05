Подозреваемому в убийстве беркутовцев Бубенчику изменили статью обвинения

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Киев, 5 апреля. Генпрокуратура Украины изменила статью обвинения жителя Львова Ивана Бубенчика, который подозревается в убийстве двух сотрудников спецподразделения украинской полиции «Беркут».

«Сейчас указанное лицо подозревается в совершении преступлений по статьями «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами», — пояснили в ГПУ.

Напомним, что ранее прокуратура отозвала свое ходатайство об аресте Бубенчика, который признался, что стрелял в бойцов Беркута во время Евромайдана, и сняла с него обвинения в убийстве. В то же время Бубенчика повторно вызвали в главное следственное управление для вручения новых подозрений.

По версии следствия, в феврале 2014 года подозреваемый стрелял по сотрудникам «Беркута» на Майдане. 3 апреля 2018 года он был задержан, однако вскоре генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обвинение против активиста Евромайдана было неправильно квалифицировано. Напомним, что среди жертв беспорядков, произошедших в ходе Евромайдана, числятся бойцы «Беркута» — спецподразделения МВД Украины, которое было расформировано после государственного переворота.

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