Посол США рассказал, как будут вести себя оставшиеся в России американские дипломаты

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Москва, 5 апреля. Команда посольства Соединенных Штатов в Москве «по-прежнему привержена делу стабилизации отношений США и России», заявил американский посол Джон Хантсман, посетовав на сокращение численности посольства в результате недавней высылки дипломатов.

Хансман заявил, что сейчас задача стабилизации отношений между державами стала «как никогда важной».

«Сегодня 60 лучших сотрудников уехали из миссии — слишком рано. Наша команда стала теперь меньше, но оставшиеся сотрудники по-прежнему привержены делу стабилизации отношений США и России — задаче, как никогда важной теперь», — заявил посол.

Посол Хантсман: Сегодня 60 лучших госслужащих США досрочно покинули посольство в Москве. Теперь наш коллектив стал меньше, но не менее предан делу стабилизации отношений между США и Россией – задаче, которая сегодня важна, как никогда. https://t.co/k6pThxtYnV — Посольство США в РФ (@USEmbRu) April 5, 2018

Напомним, 60 американских дипломатических работников были высланы, а консульство в Санкт-Петербурге закрыто в качестве ответных мер на аналогичные действия с американской стороны в связи с инцидентом в Солсбери.

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