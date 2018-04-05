Конфликт россиян в белградском хостеле закончился поножовщиной

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Белград, 5 апреля. Гражданин России получил утром в четверг серьезное ножевое ранение во время конфликта с другими россиянами в хостеле, расположенном в центре Белграда. Об этом сегодня пишет интернет-издание Blic.

Согласно информации издания, 32-летний гражданин России получил опасные для жизни ранения, на страницах белградских СМИ даже были размещены фотографии окровавленного асфальта.

Отмечается, что ранению предшествовала ссора четверых граждан России в одной из комнат хостела.

«По словам сотрудницы хостела, они целый вечер и ночь распивали алкогольные напитки, после чего начались ссора и драка», — пишет газета.

Сообщается, что пострадавшего россиянина госпитализировали в дежурную больницу, а находившегося вместе с ним соотечественника забрали сотрудники правоохранительных органов.

Полиция Белграда выясняет все детали и подробности инцидента.

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