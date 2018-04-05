Путин: Россия примет закон о подготовке ЭКСПО-2025 в случае победы заявки Екатеринбурга

В закладки

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае победы заявки Екатеринбурга на организацию Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, будет принят закон, который структурирует работу по подготовке. На выставке РФ рассчитывает принять 14 млн человек из 140 стран, стоимость объектов составит около полутора миллиардов евро.

«Мы готовы в случае положительного решения по Екатеринбургу принять такой же федеральный закон, который разработаем вместе с организаторами для того, чтобы вся эта работа была структурирована и приняла бы системный характер», — сказал глава государства, отметив, что Россия имеет хороший опыт проведения международных мероприятий подобного масштаба.

Приблизительная стоимость возведения объектов составит 1,5 млрд евро, средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов. Часть расходов будет погашена за счет деятельности самих выставочных площадей, другую часть погасят за счет привлечения частных компаний, заинтересованных в участии.

Кроме того, в Екатеринбурге будет развернута программа по улучшению городской среды. Путин добавил, что Россия предлагает программу участия в выставке представителям развивающихся экономик и готова взять на себя большую часть расходов, связанных с их участием.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.