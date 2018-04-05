Сергей и Юлия Скрипаль сыграли роль дымовой завесы

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Москва, 3 апреля. Эмоциональной политической истерикой по «Делу Скрипаля» британские власти отвлекли внимание мировой общественности от сложной спецоперации.

Эту версию выдвинул в интервью Федеральному агентству новостей доцент кафедры политической теории МГИМО МИД Кирилл Коктыш. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр иностранных дел Борис Джонсон, как предполагает ученый, прикрыли политической шумихой по «Делу Скрипаля» какую-то большую и сложную спецоперацию.

«Я думаю, что это была глобальная комбинированная игра, — говорит Коктыш. — Во-первых, у Британии есть интересы в Сирии, о чем свидетельствуют сообщения в израильской прессе о британских спецназовцах, якобы арестованных в Сирии. Во-вторых, Британии нужно усиливать позиции, «упавшие» из-за брекзита».

Нарочито эмоциональные и интенсивные действия британских политиков тоже свидетельствуют о том, что они пытаются что-то скрыть.

«Реакция Британии эмоциональна и чрезмерна и при этом не основана на фактах, — говорит Кирилл Коктыш. — Это политическая истерика, при всем уважении к короне, иначе никак не назовешь. Базы данных, видимо, собирались по ходу, для того, чтобы подогнать «доказательства» под реальность. Что интересно, Борис Джонсон, оказывается, в прошлом журналист и автор достаточно глубоких исторических книг. Его довльно сильно подставили, поставив в глупое положение».

Наконец, Лондон, по словам эксперта ФАН, хочет стать главным центром европейской и всей западной политики, в том числе по российскому вектору. Но эта часть игры не удалась, так как президент США Дональд Трамп очень хорошо отмел амбиции британцев, считает эксперт ФАН.

«Он уверенно и красиво перехватил российскую повестку у Британии. Сделав изначально размен шестьюдесятью дипломатами, Трамп показал, что главный центр — это именно он. А теперь, когда Терезу Мэй подловили, он тут же предложил восстановить численность обоих посольств. В итоге Мэй осталась с нарастающими проблемами, Европа — пускай думает о солидарности, а на коне президент США — единственный центр, который и принимает решения».

По мнению эксперта, Трамп дистанцируется от неудачников. Отыграв назад решение с высылкой дипломатов, Штаты восстановили статус-кво и расчистили пространство для разговора с Москвой. При этом, все остальные свое положение кардинально ухудшили.

Переходя непосредственно к истории с отравлением Скрипалей, Кирилл Коктыш заявил, что экс-разведчик ГРУ мог много чего рассказать по делу сфальсифицированного «досье Трампа», автором которого был агент MI-6 Кристофер Стил.

«По сведениям наших аналитиков, Скрипаль в период, когда был завербован, сотрудничал с агентом MI6 Кристофером Стилом, — сообщил Коктыш. — Это автор того самого скандального русского досье на Трампа, которое, как выяснилось, было сфальсифицировано на две трети. Поэтому Скрипаль мог быть нежелательным свидетелем. Очевидно, он знал регламенты документов российских спецслужб, конечно, мог и наверняка консультировал. И мог сообщить, что досье на Трампа является липой не на две трети, а на все 100%. И безусловно, мог дать показания перед Конгрессом. И в случае, если с ним не удалось договориться, его могли устранить, чтобы не допустить этого. Всю свою карьеру Кристофер Стил сделал на Скрипале. До знакомства с ним, в начале 90-х гг., это был обычный дипломат, который ничем не выделялся, а сразу после вербовки Скрипаля его карьера резко пошла в гору».

В «деле Скрипаля», по-прежнему, вопросов гораздо больше, чем ответов.

«Мы не знаем, кто его отравил и за что. Не факт, что спецслужба Британии. Если спецслужба подвергает кого-то опасности на своей территории, она нарушает закон. Вероятность того, что твои же сотрудники об этом заявят, очень высока — просто это будет противоречить их представлениям о долге и гражданственности. Если вы попробуете использовать спецслужбу не по уставу и с угрозой для собственного общества, те, кому вы отдадите такой приказ, заявят об этом».

Установить, кто точно отравил Скрипалей, по мнению эксперта, тяжело. Необходимо расследовать, с какой целью они ездили во Францию. Что делали в поезде, с кем встречались? Однако уже сейчас можно с высокой долей вероятности сказать, чем Лондон попытается закончить дело Скрипаля. Британцы подвесят это дело, точно так же, как подвесили дела Березовского, Литвиненко, МН-17. Как известно, ни одно расследование не дало результата, не доведено до суда, но все знают, что виновата Россия.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери 4 марта.

Это происшествие привело к серьезному обострению отношений между Россией и Великобританией. Официальный Лондон поспешил обвинить российские спецслужбы в отравлении Скрипалей, несмотря на отсутствие результатов расследования и каких-либо доказательств.

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