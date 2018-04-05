Сирия новости 5 апреля 22.30: два жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ, в Алеппо обостряется конфликт между «Тахрир Сурия» и «Ан-Нусрой»

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Сирия, 5 апреля. Два мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ1, в Алеппо обостряется конфликт между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам», радикалы открыли огонь по городу Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Даръа, при поддержке ВКС РФ взяли под контроль несколько поселений Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: стягивает силы в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: перебросила подкрепление в район Дарат Иззы.

«Джейш аль-Ислам»: сорвала выезд партии боевиков из Думы.

Провинция Дамаск

Местный источник в провинции Дамаск передает на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что среди боевиков «Джейш аль-Ислам» вспыхнул конфликт из-за того, кому первым уезжать из Думы. По сведениям военного Telegram-канала (@Syria_2_4), в связи с обострившейся обстановкой вывод исламистов из региона был приостановлен.

В городе Арбин Восточной Гуты обнаружена кустарная фабрика по производству оружия и боеприпасов группировок радикальной оппозиции. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Провинция Алеппо

Очередной конвой с боевиками, вывезенными из Думы, достиг города Азаз на севере провинции Алеппо. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что на территорию региона уже прибыло более 50 тысяч боевиков и членов их семей.

Twitter-канал (@ QalaatAlMudiq) пишет, что в окрестности Дарат Иззы прибыло подкрепление коалиции «Джебхат Тахрир Сурия». Одновременно в эту часть региона перебросила силы «Тахрир аш-Шам». Подобные действия противников могут говорить о предстоящей интенсификации столкновений между ними.

Провинция Даръа

Боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по мирным кварталам административного центра провинции Даръа. Местный источник передает в сети Telegram (@UnitedNetworksFSNN), что в результате действий радикалов пострадали дети.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) перебросила в регион дополнительные силы. Кроме того артиллерия армии САР ведет обстрел опорных пунктов исламистов в окрестностях столицы провинции.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в южной части провинции Идлиб. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что российская авиация бьет по укрепрайонам «Ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Фатира, расположенного недалеко от города Кафр Набель.

Турецкий фонд гуманитарной помощи организовал установку еще 350 палаток для временного проживания бывших боевиков и их семей, сдавших оружие во время боев с САА в Восточной Гуте. Об этом пишет информагентство TRT Arabic.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка вновь прогремел взрыв. В районе Тель Абьяд сдетонировала мина, заложенная при отступлении террористами «Исламского государства»1. Местный источник сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o), что в результате происшествия погибло два мирных жителя города.

Напомним, Ракка находится под контролем проамериканской коалиции Демократические силы Сирии (SDF). Хотя работы по разминированию жилых кварталов начались еще полгода назад, местные активисты до сих пор называют столицу региона одним из самых опасных населенных пунктов Сирии.

Провинция Хама

Российская авиация продолжает бить по расположениям «Джебхат ан-Нусры» в провинции Хама. ВКС РФ наносят удары по радикальным исламистам в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты в северной части региона. Также ранее сообщалось, что военные самолеты атакуют пункты дислокации боевиков на западе региона.

Военный Telegram-канал (@Syria_2_4) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ вернула под свой контроль поселения Кабиха, аль-Мушах, Зор аль-Джамкалия, Зор Абу Дарда.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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