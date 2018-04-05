Собранный из российский запчастей украинский танк-мутант засветился на видео

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Киев, 5 апреля. Украинская компания «Укроборонпром» выложила видео, на котором продемонстрировала работу ремонтно-эвакуационной машины «Атлет».

Внимание зрителей привлек странный танк-мутант, который эвакуировала машина «Атлет». Судя по внешнему виду, бронетехника явно собиралась из российских запчастей. Корпус она позаимствовала у БМП-72 (украинская боевая машина пехоты, созданная на базе российского танка Т-72), а башню — у танка Т-72-120 (модернизированная версия обычного Т-72).

При этом на кадрах видно, что разнородные элементы, наспех приваренные друг к другу, плохо взаимодействуют друг с другом. Так, например, башня при развороте перекрывает люки для десанта, а у люка для командира отсутствует дистанционно управляемая зенитная установка. Примечательно, что и сама машина «Атлет» тоже не является новинкой, она была принята на вооружение украинской армии еще в 2008 году, пишет «Вестник Мордовии».

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