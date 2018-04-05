Сирия: СМИ рассказали, как США и SDF помогают ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

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Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) поставляют боевикам «Исламского государства1» (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) оружие, боеприпасы и военную технику, имитируя сражения.

Как пишет информационный ресурс AWDnews, 1 апреля авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла несколько авиаударов в окрестностях города Хаджин на левом берегу реки Евфрат. Большая часть ударов пришлась по нежилым районам пустыни.

В публикации отмечается, что ни «Исламское государство», ни «Демократические силы Сирии» (SDF) не контролируют эти территории. Как сообщают местные источники, самолеты наносили удары по якобы «вражеским позициям» с большими интервалами в течение трех часов. Кроме того, они добавляют, что эти удары наносились по территории пустыни и только имитировали борьбу с «Исламским государством», потому что до сих пор не было никаких столкновений на местах между ИГИЛ и SDF, обе стороны соблюдали паритет.

Как отмечает автор публикации, разрозненные отряды «Исламского государства» продолжают совершать набеги на позиции сирийских войск на западном берегу Евфрата с восточного в течение последних двух недель. Очевидно, что эти атаки не могут проводиться без вооружения или материальной поддержки извне. И в то же время «Демократические силы Сирии» начали активно отправлять в районы «столкновений с боевиками» военную технику и различное оружие.

AWDnews добавляет, что в отношениях между официальным Дамаском и SDF существуют противоречия относительно территорий на восточном берегу Евфрата. «Демократические силы Сирии» решили создать буферную зону в этой области и заставить ИГИЛ атаковать сирийские правительственные войска:

«Это позволяет сказать, — резюмирует автор публикации, — что SDF искусственно сражается с ИГИЛ. И во время этих «столкновений» SDF «случайно» теряет новое оружие и боеприпасы, которые ИГИЛ воспринимает как «трофеи». Очевидно, что SDF передает свое оружие террористам под шум в обмен на безопасность курдских позиций».

Сегодня об этой ситуации также со ссылкой на местных источников написало и арабское издание Bousla.net. Так, утром 4 апреля США вновь нанесли авиаудар по территориям, где не было боевиков «Исламского государства». Однако удары между населенными пунктами Хаджин и Абу Хасан наносились в течение часа и очень интенсивно.

«Похоже, удары по пустыне – это новый тренд войны от коалиции в Сирии. Напомним, это уже третий подобный эпизод за прошедшую неделю. Вертолеты коалиции также бомбили территорию восточнее города Аш-Шаафа. Что, конечно, не привело к жертвам среди гражданского населения в районах, находящихся под контролем вооруженных террористических организаций, но какие цели стоят за этими ударами, до конца остается непонятным».

Bousla.net также предполагает, что коалиция этими ударами маскирует передачу оружия террористам. Они же в свою очередь за такую помощь не предпринимают атаки на позиции «Демократических сил Сирии», действуя только против сирийской армии. Отмечается, что в последние несколько дней САА подвергалась нападениям террористов ИГ в районе Абу-Камаля недалеко от границы с Ираком.

«Эти рейды продолжались в результате банкротства американского проекта в Сирии. Последний рейд случился после того, как президент США заявил о выводе американских войск из Сирии и после освобождения Восточной Гуты. США пытаются снова смешать карты, чтобы изменить ситуацию», — делает вывод автор Bousla.net.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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