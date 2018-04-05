Исинбаева назвала сына именем древнерусского богатыря и покрестила в Монако

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Волгоград, 5 апреля. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала мамой в феврале текущего года. Пару дней назад именитая спортсменка покрестила сына в Монако и дала ему богатырское имя — Добрыня Никитич. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Российская легкоатлетка призналась, что быть мамой двоих детей не так легко, пишут «Дни.ру».

«На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», — написала 35-летняя спортсменка.

Напомним, 14 февраля сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева стала мамой во второй раз.

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