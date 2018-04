Исинбаева назвала сына именем древнерусского богатыря и покрестила в Монако

Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто.???? На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!???? Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день. ???? И раз уж мне это удалось, то и время на себя любимую нашлось: погулять и примерить обновочку от @geomajewelry. Приятно, что были учтены все мои желания и капризы по созданию этого чудесного украшения!???? Ну, я побежала, у меня всего один час, чтобы всё успеть! ???????????? #мамадвоихдетей #люблюсебя

