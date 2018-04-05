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Общество
Исинбаева назвала сына именем древнерусского богатыря и покрестила в Монако
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    Исинбаева назвала сына именем древнерусского богатыря и покрестила в Монако

    18:38  5 Апреля 2018
    56

    Исинбаева назвала сына именем древнерусского богатыря и покрестила в Монако

    Волгоград, 5 апреля. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева во второй раз стала мамой в феврале текущего года. Пару дней назад именитая спортсменка покрестила сына в Монако и дала ему богатырское имя — Добрыня Никитич. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

    Российская легкоатлетка призналась, что быть мамой двоих детей не так легко, пишут «Дни.ру».

     

    Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто.???? На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!???? Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день. ???? И раз уж мне это удалось, то и время на себя любимую нашлось: погулять и примерить обновочку от @geomajewelry. Приятно, что были учтены все мои желания и капризы по созданию этого чудесного украшения!???? Ну, я побежала, у меня всего один час, чтобы всё успеть! ???????????? #мамадвоихдетей #люблюсебя

    A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on

    «На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», — написала 35-летняя спортсменка.

    Напомним, 14 февраля сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева стала мамой во второй раз.

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    Автор: Дана Балан
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #исинбаева
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