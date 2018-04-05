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Агент рассказал о будущем аргентинцев в «Зените»
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    Агент рассказал о будущем аргентинцев в «Зените»

    18:31  5 Апреля 2018
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    Агент рассказал о будущем аргентинцев в «Зените»

    Санкт-Петербург, 5 апреля. Известный футбольный агент Паулу Барбоса рассказал Федеральному агентству новостей о перспективах аргентинских футболистов «Зенита» в летнее трансферное окно.

    «Я думаю, что интерес к зенитовским аргентинцам сохраняется на том же уровне, что и год назад. Нужно понимать, что до чемпионата мира вряд ли что-то будет происходить. Клубы хотят посмотреть, вызовут ли игрока в сборную на турнир, как он на нем будет выступать, какие звезды будут зажигаться. В год, когда проводится чемпионат мира, у клубов есть тенденция ждать. Прежде всего, внимание будет приковано к Паредесу и Краневиттеру. Те, кто будут играть в своих сборных, и будут играть хорошо, будут получать хорошие предложения, их цена будет расти. На тех, кто играть не будет, цена останется на том же уровне», — отметил агент.

    Кроме того, Барбоса отметил, что, хотя Маттиас Краневиттер и не является игроком стартового состава петербургского клуба, сбрасывать его со счетов не следует.

    «Когда рассуждаем об игре футболиста в команде, нужно учитывать массу факторов. Его адаптацию, позицию тренера. Посмотрите, например, на Мануэла Фернандеша. Сначала все было сложно, потом пришел тренер, и ситуация изменилась. такое часто происходит. Тренерский фактор имеет огромное значение», — заявил Барбоса.

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    Автор: Алексей Громов
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    #зенит #паредес #краневиттер #фернандеш #барбоса
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