Агент рассказал о будущем аргентинцев в «Зените»

В закладки

Санкт-Петербург, 5 апреля. Известный футбольный агент Паулу Барбоса рассказал Федеральному агентству новостей о перспективах аргентинских футболистов «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Я думаю, что интерес к зенитовским аргентинцам сохраняется на том же уровне, что и год назад. Нужно понимать, что до чемпионата мира вряд ли что-то будет происходить. Клубы хотят посмотреть, вызовут ли игрока в сборную на турнир, как он на нем будет выступать, какие звезды будут зажигаться. В год, когда проводится чемпионат мира, у клубов есть тенденция ждать. Прежде всего, внимание будет приковано к Паредесу и Краневиттеру. Те, кто будут играть в своих сборных, и будут играть хорошо, будут получать хорошие предложения, их цена будет расти. На тех, кто играть не будет, цена останется на том же уровне», — отметил агент.

Кроме того, Барбоса отметил, что, хотя Маттиас Краневиттер и не является игроком стартового состава петербургского клуба, сбрасывать его со счетов не следует.

«Когда рассуждаем об игре футболиста в команде, нужно учитывать массу факторов. Его адаптацию, позицию тренера. Посмотрите, например, на Мануэла Фернандеша. Сначала все было сложно, потом пришел тренер, и ситуация изменилась. такое часто происходит. Тренерский фактор имеет огромное значение», — заявил Барбоса.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.