Киев решил отдать управление Донбассом шведам

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Киев, 5 апреля. Международную администрацию на Донбассе, когда миротворцы ООН «возьмут регион под контроль», может возглавить Швеция.

Такой неожиданной информацией поделился заместитель министра Украины по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак.

«Переходная администрация, которая будет обеспечивать управление военными подразделениями полиции и также делать все, чтобы подготовить возвращение этих территорий под юрисдикцию украинских властей… Насколько мне известно, международную администрацию могут возглавить шведы», — заявил Грымчак в эфире Радио НВ.

Отметим, в настоящее время ВСУ проводят на территории Донбасса так называемую антитеррористическую операцию. Как ранее рассказал президент Украины Петр Порошенко, она должна завершиться в мае. На смену ей в то же время придет «операция объединенных сил».

О том, что означает перегруппировка сил ВСУ в регионе, Федеральному агентству новостей рассказали эксперт Института стран СНГ Артем Журко и политолог Максим Жаров.

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