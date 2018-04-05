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Общество
Блокировку Федерального агентства новостей в Facebook рассмотрят в Госдуме
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    Блокировку Федерального агентства новостей в Facebook рассмотрят в Госдуме

    18:40  5 Апреля 2018
    59

    Блокировку Федерального агентства новостей в Facebook рассмотрят в Госдуме

    Москва, 5 апреля. Блокировку страниц Федерального агентства новостей и еще ряда российских СМИ в Facebook и Instagram обсудит на ближайшем заседании комитет по информационным технологиям Госдумы.

    Об этом ФАН рассказал член комитета, депутат Госдумы Вадим Деньгин.

    «Естественно, наш комитет постоянно мониторит подобные ситуации. Мы это обсуждаем активно на заседаниях комитета, даем свою достаточно жесткую оценку. Возможно, комитет будет на следующей неделе. Мы достаточно оперативно собираемся всеми фракциями, если председатель созывает. Будет обсуждаться эта тема, будет предложено некое обращение. Я не исключаю, что может быть какое-то заявление по данному поводу в рамках комитета», — отметил Деньгин. 

    Также депутат считает, что подобные ситуации будут продолжаться, потому что соцсети, достаточно широко разрекламированные, становятся элементом политического давления. 

    «И тем самым неугодные СМИ спокойно убираются в рамках ресурса в той или иной соцсети. Важно предостеречь соцсети от дальнейшей блокировки ресурсов, потому что, если это перерастет в большую мировую практику, то будут блокировки не только российских СМИ, это перерастет в цензуру. Подобные вещи допускать никому не позволяется. Интернет — он международный. Это площадка всех, любых СМИ. Каждый имеет право высказаться, будь это негатив или позитив — неважно, какая составляющая», — сказал Деньгин ФАН.

    Напомним, 3 апреля руководство соцсетей Facebook и Instagram заблокировало сообщества ФАН и ряда российских сми, а также удалило все их публикации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот шаг цензурой и заявил, что в Кремле следят за развитием ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД обратится в ОБСЕ и другие структуры в связи с данной ситуацией.

    Федеральное агентство новостей обратилось к органам высшей государственной власти Российской Федерации с просьбой отреагировать на акт политической цензуры, совершенный компанией Facebook. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ольга Завьялова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #госдума #мид #соцсети #фан #блокировка #фейсбук #инстаграм
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      Блокировку Федерального агентства новостей в Facebook рассмотрят в Госдуме

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