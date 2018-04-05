Яковенко извинился перед российским журналистом за поведение британского коллеги

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Москва,5 апреля. Посол России в Великобритании Александр Яковенко извинился перед корреспондентом НТВ Лизой Герсон за некорректное поведение ее британского коллеги.

В ходе пресс-конференции Яковенко, прежде чем ответить на вопрос журналиста телеканала НТВ, попросил прощения за недавний инцидент с участием корреспондента британского таблоида Daily Mail.

«Миссис Герсон, перед тем, как ответить на ваш вопрос, я должен извиниться, потому что во время предыдущей пресс-конференции кому-то из Daily Mail не понравилось ваше платье и внешний вид. И он написал что-то мерзкое в своей колонке», — заявил Яковенко.

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