Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Испании, есть пострадавшие

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Барселона, 5 апреля. Легковой автомобиль протаранил группу велосипедистов в испанской Майорке, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек. Об этом в четверг пишет газета ABC.

Согласно информации издания, авария произошла утром в четверг в провинции Капдепера. По невыясненным причинам автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находился 30-летний гражданин Испании, протаранил группу велосипедистов.

«Из девяти велосипедистов, все из которых немецкого происхождения, двое пострадали серьезно и семь получили легкие травмы», — отмечается в издании.

На место прибыли экстренные службы, врачи оказали помощь пострадавшим.

#ULTIMAHORA | Nueve ciclistas heridos, dos de ellos graves, tras ser arrollados por un coche en Capdepera #Mallorca #sucesosIB https://t.co/BM8rG78jjJ — Peridico de Ibiza (@periodicibiza) April 5, 2018

Испанская полиция начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

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