Автомобиль протаранил группу велосипедистов в Испании, есть пострадавшие
Барселона, 5 апреля. Легковой автомобиль протаранил группу велосипедистов в испанской Майорке, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек. Об этом в четверг пишет газета ABC.
Согласно информации издания, авария произошла утром в четверг в провинции Капдепера. По невыясненным причинам автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находился 30-летний гражданин Испании, протаранил группу велосипедистов.
«Из девяти велосипедистов, все из которых немецкого происхождения, двое пострадали серьезно и семь получили легкие травмы», — отмечается в издании.
На место прибыли экстренные службы, врачи оказали помощь пострадавшим.
#ULTIMAHORA | Nueve ciclistas heridos, dos de ellos graves, tras ser arrollados por un coche en Capdepera #Mallorca #sucesosIB https://t.co/BM8rG78jjJ— Peridico de Ibiza (@periodicibiza) April 5, 2018
Испанская полиция начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.