 «Экономическая и морская блокада до Одессы»: украинской журналистке объяснили, как РФ может ответить на захват «Норда»

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Москва, 5 апреля. Захват шедшего из Крыма российского рыболовного судна украинскими пограничниками и последующее его незаконное удержание и суд над капитаном корабля может очень дорого обойтись Украине, объявил в ходе ток-шоу на Первом канале председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. На ток-шоу Артема Шейнина Ненашев жестко ответил украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что это якобы Россия виновата в судьбе траулера «Норд».

По словам Соколовской, украинские пограничники задерживают следующие из Крыма российские суда — она напомнила, что с 2014 года было задержано шесть российских кораблей — из-за того, что Россия приняла волеизъявление жителей Крыма о присоединении полуострова к России.

Ненашев назвал ситуацию вокруг захвата «Норда» пиратством со стороны украинских пограничников и предупредил, что в случае с пиратством Россия может «забыть о правилах приличия», отмечает ФБА «Экономика сегодня».

«Если так дальше будет идти, и Херсон проголосует как Крым, и Одесса. Потому что это пиратство, — пригрозил Ненашев, отметив, что хватит одного российского ракетного крейсера, чтобы перекрыть Украине вход и выход из Азовского моря. — Зачем нужен ракетный крейсер? Они [украинские суда] не пройдут через пролив. Два порта, Мариуполь и Бердянск, если мы сейчас введем законно все меры — они просто не будут работать. Экономическая и морская блокада до Одессы включительно».

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