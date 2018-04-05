Самойлова прокомментировала отказ пропустить ее в Музей мадам Тюссо в Амстердаме

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Москва, 5 апреля. Российская участница «Евровидения» Юлия Самойлова объяснила изначальный отказ пропустить ее в Музей мадам Тюссо в Амстердаме.

«Это произошло давно — аж в октябре-ноябре 2017 года... Всякое бывает, мне кажется, это чисто человеческий фактор. Да, не хотели пускать, приглашающей стороне было неудобно за этот поступок, они полчаса что-то объясняли пропускающим в музей», — заявила она агентству РИА Новости.

Ранее на канале YouTube Юлии Самойловой появилась запись, посвященная ее походу в Музей мадам Тюссо. Работники музея изначально заявили, что не пустят ее внутрь, потому что в случае пожара она не сможет эвакуироваться.

Напомним, что в этом году Самойлова представит РФ на конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Португалии.

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