Житель ЛНР госпитализирован после взрыва неизвестного устройства

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Луганск, 5 апреля. Житель города Брянка в ЛНР пострадал при детонации неизвестного взрывного устройства. Об этом сообщает МЧС Луганской народной республики.

«В городе Брянка в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства пострадал мужчина 1992 года рождения», — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что молодой человек был доставлен в травматологическое отделение центральной городской больницы Брянки. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, передает РИА Новости.

Ранее представители Луганской народной республики в подгруппе по безопасности на заседании в Минске призвали Украину провести расследование в связи с обстрелом медицинской машины со стороны ВСУ. Инцидент произошел в воскресенье. В результате действий украинских силовиков три человека получили ранения. Отметим, что огонь по машине скорой помощи велся противотанковыми управляемыми ракетами.

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