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Политика
«Притворимся, что это ротация»: Сатановский объяснил действия США и ФРГ после высылки дипломатов РФ
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    «Притворимся, что это ротация»: Сатановский объяснил действия США и ФРГ после высылки дипломатов РФ

    18:49  5 Апреля 2018
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    «Притворимся, что это ротация»: Сатановский объяснил действия США и ФРГ после высылки дипломатов РФ

    Москва, 5 апреля. Страны Запада, выслав российский дипломатов, обрубили каналы связи с Россией, что в будущем им может обойтись очень дорого. Такое мнение высказал политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире «Вести ФМ». 

    Дипломатия — это не общение людей в смокингах под сухой «Мартини», результатом чего становятся бумаги, которые никто не читает. Примером эффективной дипломатии можно назвать Московскую конференцию по международной безопасности, которая уже в седьмой раз проходит в столице России.

    «Если главными здесь будут не переводчики, а профессиональные военные и разведчики – это и будет настоящая дипломатия», — сказал Евгений Сатановский.

    Именно поэтому эксперт назвал смешным решение свыше 20 стран мира выслать российских дипломатов на основе «крика души» Великобритании.

    «Ты отрезаешь себе канал общения – а завтра как ты будешь вынимать тех своих, которые попали в мясорубку? Как будешь договариваться, чтобы этой мясорубки, может, не было, а их бы оттуда отпустили живьем?» – недоумевает Сатановский, его слова приводит «Экономика сегодня». 

    При этом в Вашингтоне осознают последствия данного шага и поспешили призвать Москву к разговору о взаимном возвращении 60 дипломатических сотрудников. В итоге, когда «дело Скрипаля» стало трещать по швам из-за отсутствия доказательств причастности России, в США и ФРГ начали утверждать, что речь шла о «ротации» кадров.

    «Перемолоть бы этих ребят с их враньем, ханжеством, реверансами на тему того, что «мы сделали глупость, но мы не хотим подтверждать, что мы дураки, поэтому давайте притворимся, что это «ротация», — добавил российский политолог.

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #британия #сатановский #скрипаль
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