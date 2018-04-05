«Притворимся, что это ротация»: Сатановский объяснил действия США и ФРГ после высылки дипломатов РФ

В закладки

Москва, 5 апреля. Страны Запада, выслав российский дипломатов, обрубили каналы связи с Россией, что в будущем им может обойтись очень дорого. Такое мнение высказал политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире «Вести ФМ».

Дипломатия — это не общение людей в смокингах под сухой «Мартини», результатом чего становятся бумаги, которые никто не читает. Примером эффективной дипломатии можно назвать Московскую конференцию по международной безопасности, которая уже в седьмой раз проходит в столице России.

«Если главными здесь будут не переводчики, а профессиональные военные и разведчики – это и будет настоящая дипломатия», — сказал Евгений Сатановский.

Именно поэтому эксперт назвал смешным решение свыше 20 стран мира выслать российских дипломатов на основе «крика души» Великобритании.

«Ты отрезаешь себе канал общения – а завтра как ты будешь вынимать тех своих, которые попали в мясорубку? Как будешь договариваться, чтобы этой мясорубки, может, не было, а их бы оттуда отпустили живьем?» – недоумевает Сатановский, его слова приводит «Экономика сегодня».

При этом в Вашингтоне осознают последствия данного шага и поспешили призвать Москву к разговору о взаимном возвращении 60 дипломатических сотрудников. В итоге, когда «дело Скрипаля» стало трещать по швам из-за отсутствия доказательств причастности России, в США и ФРГ начали утверждать, что речь шла о «ротации» кадров.

«Перемолоть бы этих ребят с их враньем, ханжеством, реверансами на тему того, что «мы сделали глупость, но мы не хотим подтверждать, что мы дураки, поэтому давайте притворимся, что это «ротация», — добавил российский политолог.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.