Глава полигона «Ядрово» обещал, что в ходе дегазации свалки запах не усилится

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Москва, 5 апреля. Директор подмосковного полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» Алексей Волошин заявил, что во время дегазации неприятный запах не усилится.

Голландская технология будет препятствовать выбросу газов в атмосферу.

«С началом активной дегазации неприятный запах, на который жаловались жители, не будет сильнее. Это ступенчатая голландская технология, при которой установка труб будет проводится постепенно и каждый участок будет тут же накрываться непроницаемой пленкой», — пояснил он.

По словам Волошина, эта технология собирает 99% свалочного газа, альтернативы ей на данный момент не существует.

Ранее Волошин заявил, что мусор, поступающий в данный момент на объект, используется только для формирования полигона.

Напомним, что на территории мусорной свалки «Ядрово» вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время стоит в районе полигона. В марте на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам обратились несколько десятков детей.



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