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Общество
Глава полигона «Ядрово» обещал, что в ходе дегазации свалки запах не усилится
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    Глава полигона «Ядрово» обещал, что в ходе дегазации свалки запах не усилится

    18:12  5 Апреля 2018
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    Глава полигона «Ядрово» обещал, что в ходе дегазации свалки запах не усилится

    Москва, 5 апреля. Директор подмосковного полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» Алексей Волошин заявил, что во время дегазации неприятный запах не усилится.

    Голландская технология будет препятствовать выбросу газов в атмосферу.

    «С началом активной дегазации неприятный запах, на который жаловались жители, не будет сильнее. Это ступенчатая голландская технология, при которой установка труб будет проводится постепенно и каждый участок будет тут же накрываться непроницаемой пленкой», — пояснил он.

    По словам Волошина, эта технология собирает 99% свалочного газа, альтернативы ей на данный момент не существует.

    Ранее Волошин заявил, что мусор, поступающий в данный момент на объект, используется только для формирования полигона.

    Напомним, что на территории мусорной свалки «Ядрово» вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время стоит в районе полигона. В марте на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам обратились несколько десятков детей.
     

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    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #подмосковье #волошин #ядрово
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