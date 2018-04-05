Новые фото внедорожника Volkswagen Tayron опубликовали в Сети

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Берлин, 5 апреля. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen представил обновленный кроссовер Touareg на минувшем в марте автосалоне. Фотографии одного из прототипов машины, которая может выйти на рынок, появились в Сети.

По словам специалистов, прототип похож на рабочий Volkswagen Advanced Mid-Size SUV или же Tayron, как видно по шильдику на снимках.

Компания Volkswagen проводит испытания нового внедорожник Tayron а pic.twitter.com/2TwHQjqiRn — Евгений (@essexalliehb) April 5, 2018

Эксперты отметили, что единственным отличием данного прототипа от концептуального внедорожника, презентованного в столице Китая, является бампер.

Отмечается, что новинка базируется на платформе нового внедорожника Volkswagen Teramont.

Шильдик 380 TSI, который эксперты заметили на фото, указывает на бензиновый турбированный 2,0-литровый двигатель мощностью 220 лошадиных сил.

Volkswagen Tayron, по предварительным данным, будет создан на базе Atlas, а основным рынком сбыта станет КНР.

Напомним, продажи нового Volkswagen Teramont на российском рынке начнутся в ближайшее время, а стоимость новинки составит почти 2,8 млн рублей.

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