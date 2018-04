Посол РФ пошутил о «британской монополии» на пресс-конференции по делу Скрипаля

В закладки

Лондон, 5 апреля. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко в ходе пресс-конференции, посвященной расследованию «дела Скрипаля», пошутил о «британской монополии» среди присутствующих в зале журналистов.

Дипломату Александру Яковенко задали вопросы представители Daily Mail, The Guardian, Associated Press и The Independent.

«Какая-то британская монополия среди прессы в зале. Что происходит?» — пошутил посол.

Ранее он сообщил, что Британия не допускает Россию к результатам расследования по инциденту в Солбсери. Он также добавил, что дипмиссия окажет необходимую помощь родственнице пострадавших Виктории Скрипаль.

