Посол РФ пошутил о «британской монополии» на пресс-конференции по делу Скрипаля
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Лондон, 5 апреля. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко в ходе пресс-конференции, посвященной расследованию «дела Скрипаля», пошутил о «британской монополии» среди присутствующих в зале журналистов.
Дипломату Александру Яковенко задали вопросы представители Daily Mail, The Guardian, Associated Press и The Independent.
«Какая-то британская монополия среди прессы в зале. Что происходит?» — пошутил посол.
Ранее он сообщил, что Британия не допускает Россию к результатам расследования по инциденту в Солбсери. Он также добавил, что дипмиссия окажет необходимую помощь родственнице пострадавших Виктории Скрипаль.
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