Лондон передал Юлии Скрипаль предложение России о консульской помощи

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Лондон, 5 апреля. Министерство иностранных дел Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение посольства России о предоставлении консульской помощи. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД Соединенного Королевства.

«Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Госпожа Скрипаль теперь может решать, принять ли и когда принять это предложение, но пока она этого не сделала», — отметил он.

В МИДе также заявили, что рады улучшению состояния Юлии Скрипаль, которая очнулась более недели назад и теперь уверенно идет на поправку, передает РИА Новости.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, уличенный в работе на британскую разведку, и его дочь Юлия были госпитализированы в британском Солсбери в начале марта. Оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Лондон сразу возложил ответственность на Москву, не дожидаясь окончания расследования и не предъявляя никаких доказательств. Российская сторона утверждает, что не производит «Новичок» и отвергает все обвинения.

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