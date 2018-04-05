Посольство Британии заверило, что проверки в аэропортах не затронут большинство россиян

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Москва, 5 апреля. Проводящиеся в британских аэропортах проверки не затронут большинство россиян, приезжающих в Великобританию с туристическими целями, заверили в британском посольстве в Москве в связи с недавним обыском на самолете «Аэрофлота». Никаких проблем с посещением королевства у туристов из России возникнуть не должно.

Как подчеркивает пресс-служба посольства в размещенном на странице Facebook видео, в Великобритании «очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса».

«Дополнительные проверки прилетающих из России, введенные в аэропортах, не коснутся большинства путешествующих, — заверила пресс-служба посольства. — Великобритания по-прежнему приветствует дружеские отношения между нашими народами».

Напомним, 30 марта британские власти без предъявления каких-либо оснований провели осмотр авиалайнера компании «Аэрофлот». Как отметили представители авиаперевозчика, досмотр был произведен с нарушением всех правовых норм.

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