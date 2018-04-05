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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 5 апреля.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду и является единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении, считает The National Interest. Один из сильнейших, а не худший: военный эксперт ответил на критику «Адмирала Кузнецова» в СМИ США.

Захват Украиной российского рыболовного судна «Норд» может обернуться для страны большими проблемами. «Россия вытеснит нас с моря»: на Украине поняли, чем аукнется захват «Норда».

Порошенко заявил, что война в Донбассе закончится победой ВСУ. «Порох надо держать сухим»: Порошенко объявил о смене формата военной операции в Донбассе.

Александру Кириллову (Алекса Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) грозит от 3 до 20 лет тюремного заключения по новым обвинениям об организации проституции и изнасиловании, поступившим в полицию Паттайи. Задержанным в Таиланде Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы.

На Азовском море создана оперативная группа, основной ее функцией будет борьба с украинским пиратством, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства. Украина скатывается в пропасть: в ГД объяснили создание опергруппы для борьбы с пиратством.

Западу необходимо осознать, что добиться преимуществ для себя за счет России бесперспективно. Лавров о политике Запада: Играть в одни ворота больше не получится.

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