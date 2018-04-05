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5 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета
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    5 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета

    Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета. Сергей Лавров провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Глава МИД России встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Бывший мэр Лондона посоветовал не обращать внимания на высказывания Бориса Джонсона.
    18:55 5 Апреля 2018
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    Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета

    5 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета

    Сегодня в Кремле под председательством Владимира Путина состоялось заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране. С основными докладами выступили глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, также Министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Участники заседания рассмотрели необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе Президента от 21 декабря 2017 года.

    Сергей Лавров провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером

    5 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета

    Сегодня Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Встреча прошла в рамках Московской конференции по международной безопасности. В ходе переговоров была подтверждена важность укрепления ОБСЕ как площадки в содействии урегулированию региональных конфликтов, в том числе на востоке Украины, деятельность на Балканах и усилия в рамках Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье.

    Глава МИД России встретился с министром иностранных дел Китая Ван И

    5 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета

    Затем глава российского МИД встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили уровень российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. А также график двусторонних политических контактов, прежде всего на высшем уровне. В частности, главы России и Китая смогут встречаться не только на территории двух стран, но и «на полях» саммитов БРИКС, АТЭС, «Группы двадцати».

    Бывший мэр Лондона посоветовал не обращать внимания на высказывания Бориса Джонсона

    5 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета

    А вот другой дипломат – английский – Борис Джонсон получил сегодня своеобразную оплеуху от бывшего мэра Лондона Кена Ливингстона. Экс-мэр, комментируя многочисленные высказывания министра «по делу Скрипаля», порекомендовал не обращать внимания на заявления Джонсона. «Такого абсолютного отсутствия связи с реальностью я не наблюдал больше ни у кого из политиков. Джонсон даже не смотрит материалы брифингов и предпочитает говорить то, что, по его мнению, и есть правда. Поэтому рекомендую не обращать внимания на заявления главы британской дипломатии, ведь он говорит только глупости», — резюмировал экс-мэр.

     

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