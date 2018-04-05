5 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета

Владимир Путин провел в Кремле заседание Государственного совета Сегодня в Кремле под председательством Владимира Путина состоялось заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране. С основными докладами выступили глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, также Министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Участники заседания рассмотрели необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе Президента от 21 декабря 2017 года.

Сергей Лавров провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером Сегодня Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Встреча прошла в рамках Московской конференции по международной безопасности. В ходе переговоров была подтверждена важность укрепления ОБСЕ как площадки в содействии урегулированию региональных конфликтов, в том числе на востоке Украины, деятельность на Балканах и усилия в рамках Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье.

Глава МИД России встретился с министром иностранных дел Китая Ван И Затем глава российского МИД встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили уровень российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. А также график двусторонних политических контактов, прежде всего на высшем уровне. В частности, главы России и Китая смогут встречаться не только на территории двух стран, но и «на полях» саммитов БРИКС, АТЭС, «Группы двадцати».