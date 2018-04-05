Старпом задержанного на Украине «Норда»: Отказаться от гражданства РФ ни у кого и мысли не было

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Херсон, 5 апреля. Старший помощник задержанного украинской пограничной службой рыболовецкого судна «Норд» Юрий Савельев рассказал, что ни у кого из членов экипажа не было и в мыслях отказаться от российского гражданства.

Он рассказал, что показал украинским пограничникам свой российский паспорт, пишет «Комсомольская правда».

«Отказаться от гражданства ни у кого и мысли не было. Я им паспорт показал: «Посмотрите, ребята, я русский, мои деды и прадеды русские!» Родился в Свердловской области, в Крым переехал еще при СССР», — сообщил старший помощник.

Напомним, ранее стало известно, что капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко не был доставлен на заседание херсонского суда, однако украинская прокуратура не стала комментировать свое решение.

В конце прошлого месяца украинская пограничная служба задержала рыболовецкое судно «Норд» под флагом Российской Федерации в Азовском море, на борту которого находилось 10 членов экипажа.

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