Сирия новости 5 апреля 19.30: подкрепления САА прибыли в Даръа и Эль-Кунейтру, в Сакбе найдена фабрика боевиков по производству СВУ

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Сирия, 5 апреля. В Сакбе обнаружена кустарная фабрика по производству СВУ, подкрепления САА прибыли в Даръа и Эль-Кунейтру, ВКС РФ продолжают наносить удары по «Ан-Нусре» на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, перебросили подкрепление в Даръа и Эль-Кунейтру.

Сирийская свободная армия (ССА): открыла огонь в мирном поселении Даръа.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Orient News пишет, что в Харасте состоялся праздник в честь освобождения города от радикальных группировок. Кроме того местный источник передает в сети Telegram (@UnitedNetworksFSNN), что к работе вернулись три школы и несколько пекарен города.

В рамках зачистки населенного пункта Сакба солдаты сирийской армии обнаружили кустарную фабрику по производству взрывных устройств и боеприпасов боевиков. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew).

Провинция Даръа

Новое подкрепление правительственных войск САР прибыло в провинцию Даръа, передает ливанское информационное агентство Al-Masdar News. В окрестностях административного центра региона продолжаются перестрелки между армией САР и незаконными вооруженными формированиями.

Ранее сообщалось, что в западной части провинции были зафиксированы стычки между группировками Сирийской свободной армии (ССА). Перестрелки отмечались в городах Кафр Шамс и Тафас. Местные источники писали, что в результате спорадической стрельбы в одном из жилых кварталов погиб гражданский.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Аль-Фатира на юге провинции Идлиб. О боевых вылетах российской авиации пишет информационное агентство Smart News Agency.

Ранее сообщалось, что под прикрытием ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Аль-Бара в этой же части региона.

Провинция Эль-Кунейтра

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@TimesofIsrael), что колонна военной техники Сирийской арабской армии (САА) прибыла в район буферной зоны с Израилем. Отмечается, что правительственные войска САР готовятся к масштабной операции против незаконных вооруженных формирований в южной части Сирии.

Напомним, в настоящее время под контролем радикалов находится большая часть провинции Эль-Кунейтра, в том числе административный центр.

Ирак

В северной части Багдада прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. В результате происшествия три мирных жителя иракской столицы получили тяжелые ранения.

На территории провинции Дияла продолжается операция ВС Ирака по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1. Iraqi News сообщает, что на северо-востоке региона было уничтожено три укрытия «Исламского государства»1.

Подконтрольное ИГ1 информагентство «Аль-Амак» пишет, что радикальные исламисты атакуют позиции отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» в провинции Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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