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    Сирия хочет говорить на русском: ФАН публикует видео

    17:55  5 Апреля 2018
    694

    Сирия хочет говорить на русском: ФАН публикует видео

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Культурном центре имени Асада в Латакии. Не так давно там были открыты курсы русского языка, которые, как выяснилось, пользуются огромной популярностью среди местного населения. Курсы ведет директор Культурного центра Ясер Саббух.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) пообщался со слушателями. Так, Закира Аман рассказала, что любит русский язык:

    «Хотим таким образом стать ближе с братским русским народом. Еще мы учим русский язык с перспективой поездки в Россию»

    Другая слушательница, Миям Надир, объяснила корреспонденту ФАН, что захотела выучить русский язык, потому что это для новый для сирийцев язык:

    «Чтобы мы могли поддерживать коммуникацию с нашими новыми русскими друзьями, и так же мы хотим обучать наших учеников русскому. У нас только два языка доступных для школьников в программе – это английский и французский. Но теперь в систему образования вошел и третий иностранный язык — это русский, что дает нам еще больше мотивации его учить».

    Слушатель Убар Муса рассказал, что в свое время ездил в Россию на обучение и учил там, в том числе, и русский язык:

    «Но как вы знаете, язык, который долгое время не используешь, быстро забывается. И тут такая возможность мне выпала, чтобы повторить и укрепить свой русский. Так же я очень люблю смотреть российское телевидение, мне это приносит невероятное удовольствие. И, дай бог, еще раз съездить в Россию».

    Директор Культурного центра Ясер Саббух поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), почему преподает на курсах:

    «Что касается меня, я изучаю русский язык, потому что я его люблю. Люблю страну и людей, я прожил долгое время в России. Русский народ очень хороший и преданный. Я считаю, что своей учительской деятельностью я отдаю некую дань тем, кто стоял с нами долгие годы, поддерживал нас и даже иногда проливал свою кровь за нас на нашей любимой земле. Когда мы открыли запись на курсы русского языка, то сразу был высокий спрос. На начальном этапе записалось 50 желающих. Роль России выросла на международной арене, и Россия – великая держава. Русский язык всегда движется к совершенству и все больше русскоязычных людей появляется в мире. А в моей жизни не проходит и дня без вопросов о новых курсах русского языка. Люди интересуются, когда новый набор, какие нужны для этого данные».

    Еще одна слушательница Аиша Исам, с которой удалось побеседовать корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), призналась, что решила выучить русский язык из любви к русскому народу:

    «Мой отец, доктор Сакр, в свое время учился в России, в Краснодарском университете и получил квалификацию доктор технических наук в области сельскохозяйственных технологий. Он провел в России 14 лет. Мы все в свою очередь любим русский народ, русский народ очень преданный. Мы учим русский язык для того, чтобы оставаться всегда на связи с российским народом, дружеским народом, который исполнил все, что обещал».

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #латакия
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