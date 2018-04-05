Два украинских телеканала проверят из-за фильмов с Фрейндлих и Панкратовым

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Киев, 5 апреля. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания санкционировал внеплановые проверки двух телеканалов, которые показывали российские фильмы с участием артистов, внесенных в черный список якобы из-за угрозы нацбезопасности страны.

Телеканалы «ВОЛЯ CINE+MIX» показал картины «Я сама», «Ребенок к ноябрю», «За прекрасных дам!» с участием Александра Панкратова, а также фильм «Чехарда» с участием Алисы Фрейндлих. Телеканал «Интер» показал в эфире «Гараж», «Любовь и голуби», «Мэри Поппинс, до свидания», «Москва слезам не верит», «Д'Артаньян и три мушкетера» и другие фильмы с участием артистов, «угрожающих безопасности» Украины из-за визита в Крым.

Черный список российских деятелей культуры был создан в 2015 году и с тех пор пополняется. В него входят Александр Розенбаум, Олег Газманов, Иосиф Кобзон и другие артисты.

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