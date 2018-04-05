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    Литва введет второе название для Грузии

    17:50  5 Апреля 2018
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    Литва введет второе название для Грузии

    Вильнюс, 5 апреля. Комиссия по литовскому языку утвердила двойное название Грузии, сообщил ее председатель Аудрис Антанайтис.

    Власти Литвы решили называть Грузию оригинальным названием, которое звучит как Сакартвело.

    «Решено, что параллельно могут употребляться две формы: официальное — Грузия, а также оригинальное название. Как оно будет звучать на литовском языке, еще предстоит определить», — сказал Антанайтис.

    Это решение было принято после рассмотрения предложения литовского МИД узаконить используемое жителями Грузии название закавказской страны. Официальное название страны сохранено, но оригинальная форма не соответствует нормам литовского языка.

    Один из вариантов корректировки  — Сакартвелия. В течение месяца будет принято решение по второму варианту названия.

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #грузия #литва
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