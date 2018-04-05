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Украина
Стало известно, когда состоится заседание по делу капитана судна «Норд»
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    Стало известно, когда состоится заседание по делу капитана судна «Норд»

    17:59  5 Апреля 2018
    238

    Стало известно, когда состоится заседание по делу капитана судна «Норд»

    Киев, 5 апреля. Срок задержания капитана российского судна «Норд», которое украинские пограничники захватили в Азовском море в конце марта, истекает в субботу. 

    Об этом сообщили в украинской прокуратуре.

    «Этот срок (задержания  — прим. ФАН) истекает в субботу», — цитирует пресс-секретаря ведомства РИА Новости.

    Комментируя перенос заседания, в прокуратуре отметили, что «судьи имеют право переносить заседание из-за загруженности». Сообщается также, что «к субботе заседание по избранию меры пресечения капитану «Норда» состоится».

    Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море траулер «Норд» под российским флагом. На его борту находились 10 членов экипажа — на них составлены административные протоколы, а капитана «Норда» подозревают в «нарушении порядка въезда» на территорию Крыма. 

    5 апреля должно было состояться заседание по делу капитана судна, однако в последний момент оно было перенесено.

    Отметим также, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием российского судна, заявил, что Россия будет защищать захваченных моряков в рамках международного права. 

     

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #суд #украина #задержание #заседание #перенос #капитан #норд
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