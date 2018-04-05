Стало известно, когда состоится заседание по делу капитана судна «Норд»

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Киев, 5 апреля. Срок задержания капитана российского судна «Норд», которое украинские пограничники захватили в Азовском море в конце марта, истекает в субботу.

Об этом сообщили в украинской прокуратуре.

«Этот срок (задержания — прим. ФАН) истекает в субботу», — цитирует пресс-секретаря ведомства РИА Новости.

Комментируя перенос заседания, в прокуратуре отметили, что «судьи имеют право переносить заседание из-за загруженности». Сообщается также, что «к субботе заседание по избранию меры пресечения капитану «Норда» состоится».

Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море траулер «Норд» под российским флагом. На его борту находились 10 членов экипажа — на них составлены административные протоколы, а капитана «Норда» подозревают в «нарушении порядка въезда» на территорию Крыма.

5 апреля должно было состояться заседание по делу капитана судна, однако в последний момент оно было перенесено.

Отметим также, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием российского судна, заявил, что Россия будет защищать захваченных моряков в рамках международного права.

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