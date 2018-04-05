Дело Скрипаля сняло все табу: в Совфеде ответили на обвинения в подготовке теракта в Киеве

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Москва, 5 апреля. Учениками Великобритании назвал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич Службу безопасности Украины, ранее обвинившую Генштаб РФ в «организации теракта» в Киеве возле телеканала «Эспрессо» в прошлом году.

«Заместитель главы Службы безопасности Украины даже не понимает, что он озвучивает версию, в которой концы с концами явно не сходятся. Только в горячечном бреду можно заявить, что организатором преступления является представитель главного управления Генштаба ВС России, одновременно констатировав, что личность его не установлена», — отметил Клинцевич.

Он связал данную ситуацию с так называемым «делом Скрипаля», расследованием отравления на территории Великобритании бывшего сотрудника ГРУ, в котором Лондон, не представив доказательств, обвинил Россию.

«Обвинения в адрес России, связанные с насквозь фальшивым делом Скрипаля, похоже, сняли все табу — профессиональные, моральные, этические, любые другие. Рубикон пройден, и у властей Великобритании тут же нашлись достойные ученики на Украине», — подчеркнул член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ обвинила неназванного «сотрудника Генштаба ВС РФ» в организации прошлогоднего теракта у киевского офиса телеканала «Эспресо».

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин, комментируя ситуацию для Федерального агентства новостей, рассказал, что сказочник Гас Андерсен позавидовал бы фантазии сотрудников СБУ.

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