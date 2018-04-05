«Запад забыл о бомбардировках Сербии и оккупации Ирака»: в Чехии признали ведение информационной войны против России

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Прага, 5 апреля. Западные политики и журналисты активно распространяют недостоверную информацию о России. Об этом в четверг заявил военный аналитик, бывший офицер разведки Чехии Йиржи Вагнер.

По его словам, это касается и слухов о якобы имевшем место российском влиянии России на американские выборы, и о мнимой военной угрозе для Прибалтике, и о действиях РФ на Ближнем Востоке, и о «попытках» расколоть Евросоюз, пишет «Иносми» со ссылкой на чешскую Parlamentn listy.

«Хуже всего то, что западные политики ведут себя так, как будто история началась только с Крыма, и намеренно забывают о бомбардировках Сербии, интервенции и оккупации Ирака, дестабилизации Ливии и других нарушениях, за которые до сих пор никто не наказан и не подвергнут санкциям», — отметил Вагнер.

Чешский эксперт также отметил, что дипломатическая война с Россией, начавшаяся в связи с делом Скрипаля (речь об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии), может впоследствии обернуться против Праги.

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