Facebook угрожает российским СМИ убытками 

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Москва, 5 апреля. Если американская социальная сеть Facebook продолжит политику отключения издателей масс-медиа, то потери отрасли за год могут достигнуть 30 млн долларов, полагает глава Школы эффективного интернет-маркетинга Дамир Халилов.

Аккаунты Федерального агентства новостей в социальных сетях Facebook и принадлежащей ему Instagram были заблокировали 3 апреля. Никаких объяснений своих действий администрация американского интернет-гиганта не предоставила.

«До настоящего времени Facebook обеспечивал больше 100 млн переходов на сторонние сайты. Если социальная сеть продолжит практику блокировки российских средств массовой информации, то речь может идти о потерях издателями 17-30 млн долларов в год на рекламе», — заявил Дамир Халилов.

Если оценить потерю трафика с Facebook в общем объеме доходов российских СМИ от рекламы в интернете, то это составит только 1-2%, «где-то на грани погрешности при оценке», считает владелец SMM-агентства Shalimov Андрей Шалимов.

Facebook входит в топ-10 источников трафика для СМИ в России, но лидерами здесь являются отечественные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Поэтому отключении от Facebook выглядит заметным, но не фатальным. Однако блокировка ФАН создала плохой прецедент.

«Еще несколько дней назад я бы назвал вероятность отключения Facebook каких-то изданий как очень небольшую. Но блокировка Федерального агентства новостей создала неприятный прецедент, и теперь шансы неблагоприятного развития взаимоотношений с Facebook для российских СМИ резко выросли», — говорит Дамир Халилов.

Размещавшие свой контент в Facebook и Instagram действовали на свой страх и риск, согласен управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

«Facebook — это частный интернет-сайт и то, что у него 2 млрд пользователей не делает его менее частным или менее американским», — подчеркивает Денис Терехов.

Но даже если российские СМИ откажутся от Facebook, они не потеряют свою аудиторию.

«У Facebook порядка 15-20 млн активных пользователей в российском сегменте и около 2 млн авторов сообщений. Это продвинутые люди, они одновременно используют и другие источники получения информации. Так что, произойдет перераспределение потоков пользователей, в результате Facebook потеряет аудиторию, но другие интернет-сервисы от этого выиграют. В первую очередь это будет Telegram», — уверен Андрей Шалимов.

Напомним, 3 апреля аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других российских СМИ были заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.

В МИД РФ назвали блокировку ФАН «зачисткой информационного пространства от альтернативной информации под предлогом мнимого вмешательства РФ в выборы США».

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