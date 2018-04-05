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    Facebook угрожает российским СМИ убытками 

    20:33  5 Апреля 2018
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    Facebook угрожает российским СМИ убытками 

    Москва, 5 апреля. Если американская социальная сеть Facebook продолжит политику отключения издателей масс-медиа, то потери отрасли за год могут достигнуть 30 млн долларов, полагает глава Школы эффективного интернет-маркетинга Дамир Халилов

    Аккаунты Федерального агентства новостей в социальных сетях Facebook и принадлежащей ему Instagram были заблокировали 3 апреля. Никаких объяснений своих действий администрация американского интернет-гиганта не предоставила.

    «До настоящего времени Facebook обеспечивал больше 100 млн переходов на сторонние сайты. Если социальная сеть продолжит практику блокировки российских средств массовой информации, то речь может идти о потерях издателями 17-30 млн долларов в год на рекламе», —  заявил Дамир Халилов.

    Если оценить потерю трафика с Facebook в общем объеме доходов российских СМИ от рекламы в интернете, то это составит только 1-2%, «где-то на грани погрешности при оценке», считает владелец SMM-агентства Shalimov Андрей Шалимов.

    Facebook входит в топ-10 источников трафика для СМИ в России, но лидерами здесь являются отечественные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Поэтому отключении от Facebook выглядит заметным, но не фатальным. Однако блокировка ФАН создала плохой прецедент.

    «Еще несколько дней назад я бы назвал вероятность отключения Facebook каких-то изданий как очень небольшую. Но блокировка Федерального агентства новостей создала неприятный прецедент, и теперь шансы неблагоприятного развития взаимоотношений с Facebook для российских СМИ резко выросли», — говорит Дамир Халилов.

    Дамир Халилов

    Размещавшие свой контент в Facebook и Instagram действовали на свой страх и риск, согласен управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

    «Facebook — это частный интернет-сайт и то, что у него 2 млрд пользователей не делает его менее частным или менее американским», — подчеркивает Денис Терехов.

    Но даже если российские СМИ откажутся от Facebook, они не потеряют свою аудиторию. 

    «У Facebook порядка 15-20 млн активных пользователей в российском сегменте и около 2 млн авторов сообщений. Это продвинутые люди, они одновременно используют и другие источники получения информации. Так что, произойдет перераспределение потоков пользователей, в результате Facebook потеряет аудиторию, но другие интернет-сервисы от этого выиграют. В первую очередь это будет Telegram», — уверен Андрей Шалимов

    Напомним, 3 апреля аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других российских СМИ были заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram. 

    В МИД РФ назвали блокировку ФАН «зачисткой информационного пространства от альтернативной информации под предлогом мнимого вмешательства РФ в выборы США». 

     

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    Автор: Павел Арабов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #соцсети #фан #блокировка #фейсбук #инстаграм
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