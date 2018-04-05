«Как в автомобиле»: российские военные получат первые танки с климат-контролем

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Москва, 5 апреля. Российские военные уже в этом году получат первые танки с климат-контролем. О новейшей модификации танка Т-90М «Прорыв-3», сообщили сегодня представители «Уралвагонзавода».

«Российские военные пересядут на танки с кондиционерами. Впервые в истории новейшие Т-90М, которые выпускает «Уралвагонзавод», оснастят штатной климатической установкой», — говорится в сообщении на сайте УВЗ.

Производитель также уточнил, что впервые систему кондиционирования установили на танки Т-90С, которые были поставлены в Алжир. Эта система включена в штатную комплектацию танков Т-90М.

В УВЗ также уточнили, что кондиционер танка состоит из нескольких охладительных блоков, способных включаться и выключатся автономно. При этом они плавно регулируют скорость подачи и направление движения холодного воздуха, благодаря чему в танке Т-90М всего в течение получаса после включения кондиционера становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле.

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