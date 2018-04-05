Российский посол пообещал Виктории Скрипаль помочь устроиться в Лондоне

В закладки

Лондон, 5 апреля. Российский посол в Британии Александр Яковенко обещал помочь племяннице Сергея Скрипаля Виктории устроиться в Лондоне, в случае если ей выдадут британскую визу и она прилетит в столицу.

В случае, если Виктория Скрипаль решит остановиться в Лондоне, российское посольство окажет содействие, заявил Александр Яковенко. Он отметил, что родственница пострадавшего сама решит, сколько времени пробует в Британии и чем займется, поскольку является частным лицом.

«Посольство РФ в Лондоне при необходимости обеспечит кузине Юлии Скрипаль переводчика», — добавил дипломат.

Напомним, что ранее Виктория Скрипаль заявила о желании полететь в Лондон, чтобы забрать Юлию Скрипаль в Россию. Отец и дочь Скрипали пострадали в Солсбери, британские власти ведут расследование, однако под различными предлогами отказываются передавать материалы дела России.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.