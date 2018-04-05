Путин назначил нового посла России в Израиле

В закладки

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Викторова новым послом РФ в Израиле, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Назначить Викторова Анатолия Дмитриевича чрезвычайным и полномочным полом РФ в Государстве Израиль», — говорится в тексте документа.

Следующим указом глава государства освободил от занимаемой должности бывшего посла России в Израиле Александра Шеина.

Ранее Викторов занимал должность главы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Путин рассказал о предстоящих встречах с Си Цзиньпинем в 2018 году.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.