Взрыв на заправке произошел во время демонтажа газовой емкости. ФАН-ТВ

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На пересечении Индустриального и Ириновского проспектов произошел взрыв. На территории АЗС «Линос» проводились демонтажные работы пустого подземного резервуара.

Произошёл хлопок остаточных газов, в результате чего повреждена кровля над заправочными колонками. Возгорание нет. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации происшествия привлекалось 5 единиц техники и 16 человек личного состава МЧС.

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