Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
«В будущем все может обратиться против нас»: в Чехии опасаются последствий дипломатической войны с Россией
Политика
«В будущем все может обратиться против нас»: в Чехии опасаются последствий дипломатической войны с Россией
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «В будущем все может обратиться против нас»: в Чехии опасаются последствий дипломатической войны с Россией

    17:22  5 Апреля 2018
    46

    «В будущем все может обратиться против нас»: в Чехии опасаются последствий дипломатической войны с Россией

    Прага, 5 апреля. Развязанная Великобританией дипломатическая война с Россией, к которой среди прочих стран примкнула Чехия, может в конечном итоге обернуться против республики. Об этом в четверг заявил военный аналитик, бывший офицер разведки Чехии Йиржи Вагнер.

    «В будущем нам стоит опасаться того, что все обернется против нас. Я говорю как о российской стороне, так и о Западе. Никто из политиков, которые недавно пришли в чешский кабинет, не хочет признавать, что вот уже несколько лет мы принимаем участие в довольно неприглядных вещах, включая нарушение международного права», — отметил он.

    По словам Вагнера, не стоит принимать ту горячую поддержку, которую продемонстрировали Великобритании Чехия и другие западные страны, выславшие российских дипломатов, за подлинное союзничество. Речь в данном случае скорее идет о «фальшивом  союзничестве» и «фальшивой солидарности». Чешский эксперт добавил, что отношения, которые выстраиваются на лицемерии, обычно имеют самые негативные последствия, пишет «Иносми» со ссылкой на чешскую Parlamentn listy.

    Напомним, что целый ряд западных стран ранее выслали российских дипломатов вслед за Британией, которая обвиняет РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва приняла ответные меры.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #великобритания #дипломаты #чехия #дело скрипаля
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Отстреливать или стерилизовать: бродячие собаки убивают, зоозащитники и власти спорят

      14:38 5 Апреля 2018 979
      Читать
      13:47
      Сегодня

      В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северного потока — 2»
      13:28
      Сегодня

      Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае: одного летчика спасли
      12:25
      Сегодня

      Песков рассказал, как Россия будет защищать захваченных на Украине моряков
      11:18
      Сегодня

      Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном
      10:15
      Сегодня

      «Голословно обвинять не получится»: Москва требует расследовать отравление Скрипаля в рамках ОЗХО

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1964

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      22812

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      2973

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      3268

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      2264
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

      Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

      14:51   5 Апреля 2018
      2754
      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      13:26   5 Апреля 2018
      1157
      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      12:19   5 Апреля 2018
      2492
      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      9:55   5 Апреля 2018
      5741