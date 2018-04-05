«В будущем все может обратиться против нас»: в Чехии опасаются последствий дипломатической войны с Россией

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Прага, 5 апреля. Развязанная Великобританией дипломатическая война с Россией, к которой среди прочих стран примкнула Чехия, может в конечном итоге обернуться против республики. Об этом в четверг заявил военный аналитик, бывший офицер разведки Чехии Йиржи Вагнер.

«В будущем нам стоит опасаться того, что все обернется против нас. Я говорю как о российской стороне, так и о Западе. Никто из политиков, которые недавно пришли в чешский кабинет, не хочет признавать, что вот уже несколько лет мы принимаем участие в довольно неприглядных вещах, включая нарушение международного права», — отметил он.

По словам Вагнера, не стоит принимать ту горячую поддержку, которую продемонстрировали Великобритании Чехия и другие западные страны, выславшие российских дипломатов, за подлинное союзничество. Речь в данном случае скорее идет о «фальшивом союзничестве» и «фальшивой солидарности». Чешский эксперт добавил, что отношения, которые выстраиваются на лицемерии, обычно имеют самые негативные последствия, пишет «Иносми» со ссылкой на чешскую Parlamentn listy.

Напомним, что целый ряд западных стран ранее выслали российских дипломатов вслед за Британией, которая обвиняет РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва приняла ответные меры.

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