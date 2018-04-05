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Вашингтон, 5 апреля. Пилот разбившегося в США истребителя F-16 погиб. Об этом сообщили в американских ВВС.

«Пилот пилотажной группы «Буревестники» ВВС США погиб во время крушения истребителя F-16 «Фэлкон» над полигоном в штате Невада…» — рассказали в пресс-службе Военно-воздушных сил США.

Отмечается, что полет F-16 проходил в рамках тренировочных испытаний. В связи с инцидентом было отменено авиашоу на базе ВВС США в Калифорнии, в котором должны были принять участие самолеты группы «Буревестники».

Согласно статистике, которую приводят американские СМИ, крушение F-16 стало третьим инцидентом с участием самолетов группы «Буревестники» за последние три года и четвертым происшествием с воздушными суднами ВВС США за прошедшие сутки.

Напомним, 4 апреля стало известно, что истребитель F-16 разбился в районе авиабазы Неллис в штате Невада. О судьбе пилота первоначально ничего не сообщалось.

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