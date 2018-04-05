Легендарный футболист рассказал, почему не осмелился подойти к Путину на КК-2017

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Москва, 5 апреля. Легендарный футболист Вильям Галлас, который за свою карьеру успел поиграть за лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» в преддверии ЧМ-2018 по футболу заявил, что спорт и политику нельзя смешивать.

Отвечая на вопрос относительно того, что западные страны перед ЧМ-2018 пытаются оказать на Россию давление, отметил, что спорт и политика должны находится в разных плоскостях.

«Нужно понимать, что политика — это не спорт, она идет отдельно от него. Мундиаль, который пройдет в России, для политиков своего рода средство, чтобы оказать давление на власти страны. Но не нужно все смешивать. Этим летом Кубок мира должен пройти в России, поэтому давайте оставаться в рамках футбола», — подчеркнул Галлас.

Французский футболист отметил, что не надо «смешивать политику и спорт», пишут «Известия».

40-летний Галлас также рассказал о «встрече» с президентом России Владимиром Путиным на Кубке конфедераций, отметив, что это было что-то «экстраординарное».

«Это (встреча с Путиным — Прим.ред) было нечто экстраординарное. Но подойти и заговорить я не осмелился, потому что между Путиным и мною все-таки очень большая дистанция», — рассказал он.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 11 июня по 15 июля.

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