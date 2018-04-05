Ляшко потребовал от Порошенко разорвать дипломатические отношения с Россией

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Киев, 5 апреля. Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко потребовал разорвать дипломатические отношения с Россией.

СБУ ранее заявили о «российском следе» в инциденте со взрывом в Киеве в октябре 2017 года, при котором пострадал депутат Игорь Мосийчук. В Киеве при резонансных происшествиях регулярно спекулируют на антироссийской риторике. По словам сенатора Алексея Пушкова, что бы ни случилось на Украине, в этом обвиняют Россию.

«Мы требуем от президента и МИД разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать из Украины российских дипломатов», — сказал Ляшко во время выступления в Раде.

Он обратился к международному сообществу, чтобы те усилили санкции против РФ. Напомним, что ранее Киев выслал 13 российских дипломатов. В российском посольстве заявили, что высылка дипломатов не будет способствовать нормализации отношений между двумя странами.

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