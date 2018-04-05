Путин рассказал о предстоящих встречах с Си Цзиньпинем в 2018 году

В закладки

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что проведет в этом году несколько встреч с лидером КНР Си Цзиньпинем.

Путин отметил, что отношения России и Китая в настоящее время носят беспрецедентно близкий характер в направлениях экономики и политики. Президент России добавил, что в текущем году у него запланировано несколько встреч с Си Цзиньпинем.

«Это в июне у нас ШОС в Китае и приуроченный к этому мой визит в Китайскую Народную Республику, затем ряд встреч на полях различных крупных мероприятий — это БРИКС, «двадцатка», АТЭС», — перечислил российский лидер.

Ранее глава МИД Китая заявил о новых договоренностях по КНДР после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.