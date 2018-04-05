Это будет революция: Глазьев прокомментировал возможный переход на юани в расчетах за нефть с Китаем

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Москва, 5 апреля. Если Китай начнет проводить расчеты за импортируемую нефть (включая российскую) в юанях, исходя из котировок фьючерсных торгов на Шанхайской энергетической бирже, то это станет своего рода «революцией в экономике», считает советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев. По его мнению, которое он изложил в беседе с Федеральным агентством новостей, нефть позволит КНР и ее партнерам уйти от доллара в торговле энергоресурсами, тем самым существенно снизив свою зависимость от американской валюты.

Говоря о ценообразовании на нефтяном рынке, Глазьев также напомнил, что «юань поддерживается обязательством Китая конвертировать валютную выручку Саудовской Аравии в золото». Тем самым КНР по сути создала прецедент торговли «черным золотом» за золото обычное.

«Это, по словам эксперта, задает новые координаты, возвращая нас в эпоху, когда золото было основной мерой стоимости ресурсов, что может создать для торговли биржевыми товарами, в том числе и нефтью, новую устойчивую основу ценообразования», — считает Глазьев.

В свою очередь официальный представитель «Роснефти», которая обеспечивает основной объем экспорта российской нефти в Китай, Михаил Леонтьев назвал ФАН идею расчетов в юанях на основе котировок Шанхайской энергетической биржи «интересной, перспективной, но говорить о которой пока преждевременно». По его словам, «проблема состоит в том, что Китай, запуская торговлю нефтяными фьючерсами в юанях, при этом не является производителем нефти, а для того чтобы крупные поставщики нефти пришли на биржу с серьезными объемами, необходимо им создать ясные и понятные условия». «Словом, это длинная история», — подытожил представитель «Роснефти».

Напомним, что 26 марта стартовали торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже (INE). Запуск торговли в своей национальной валюте Пекин объяснил тем, что Китай стал крупнейшим импортером черного золота и не видит необходимости использовать при покупках чужую валюту.

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