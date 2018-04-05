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Экономика
Это будет революция: Глазьев прокомментировал возможный переход на юани в расчетах за нефть с Китаем
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    Это будет революция: Глазьев прокомментировал возможный переход на юани в расчетах за нефть с Китаем

    17:56  5 Апреля 2018
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    Это будет революция: Глазьев прокомментировал возможный переход на юани в расчетах за нефть с Китаем

    Москва, 5 апреля. Если Китай начнет проводить расчеты за импортируемую нефть (включая российскую) в юанях, исходя из котировок фьючерсных торгов на Шанхайской энергетической бирже, то это станет своего рода «революцией в экономике», считает советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев. По его мнению, которое он изложил в беседе с Федеральным агентством новостей, нефть позволит КНР и ее партнерам уйти от доллара в торговле энергоресурсами, тем самым существенно снизив свою зависимость от американской валюты.

    Говоря о ценообразовании на нефтяном рынке, Глазьев также напомнил, что «юань поддерживается обязательством Китая конвертировать валютную выручку Саудовской Аравии в золото». Тем самым КНР по сути создала прецедент торговли «черным золотом» за золото обычное.

    «Это, по словам эксперта, задает новые координаты, возвращая нас в эпоху, когда золото было основной мерой стоимости ресурсов, что может создать для торговли биржевыми товарами, в том числе и нефтью, новую устойчивую основу ценообразования», — считает Глазьев.

    В свою очередь официальный представитель «Роснефти», которая обеспечивает основной объем экспорта российской нефти в Китай, Михаил Леонтьев назвал ФАН идею расчетов в юанях на основе котировок Шанхайской энергетической биржи «интересной, перспективной, но говорить о которой пока преждевременно». По его словам, «проблема состоит в том, что Китай, запуская торговлю нефтяными фьючерсами в юанях, при этом не является производителем нефти, а для того чтобы крупные поставщики нефти пришли на биржу с серьезными объемами, необходимо им создать ясные и понятные условия». «Словом, это длинная история», — подытожил представитель «Роснефти».

    Напомним, что 26 марта стартовали торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже (INE). Запуск торговли в своей национальной валюте Пекин объяснил тем, что Китай стал крупнейшим импортером черного золота и не видит необходимости использовать при покупках чужую валюту.

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    Автор: Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #нефть #россия #китай #глазьев #юань
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