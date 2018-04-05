Сирия: один из главарей «Файлак ар-Рахман» сдался САА в Восточной Гуте

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Дамаск, 5 апреля. Один из высокопоставленных главарей сирийской террористической группировки «Файлак ар-Рахман», известный как Абу-Саламу, сдался сегодня силам Сирийской Арабской Армии с большим количеством своих подручных. Вместе с ним сдались еще несколько высокопоставленных командиров боевиков.

Террористы Абу-Саламу приняли решение сдаться перед лицом операции по окончательной зачистке Восточной Гуты от боевиков — под контролем террористов и незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте остался только город Дума, и войска сирийского правительства приступят к его штурму после того, как закончится эвакуация мирных жителей.

Сдавшимся террористам и членам их семей сирийское правительство гарантировало безопасность и возможность эвакуации в другой регион Сирии по выбору.

Fars News отмечает также, что за последнее время в пределах Восточной Гуты было обнаружено большое количество туннелей, использовавшихся террористами - некоторые из них длиной в несколько километров.

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