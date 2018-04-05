Президент Ирландии помиловал казненного 136 лет назад человека

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Дублин, 5 апреля. Глава Ирландии Майкл Хиггинс подписал указ о посмертном помиловании несправедливо казненного около 140 лет назад мужчины.

Как отмечается в статье Irish Times, речь идет о Майлзе Джойсе, который в конце 1882 года был приговорен к повешению за убийство семьи в ирландском городе Голуэй.

Президент Ирландии зачитал текст о помиловании, в котором, в частности, говорится, что отец пятерых детей Джойс стал жертвой одной из «самых очевидных судебных ошибок в истории».

Глава государства также выразил благодарность всем, кто пытался сохранить в памяти «этот постыдный в истории Ирландии и Британии эпизод».

Отмечается, что с 1937 года глава Ирландии подписал только четыре указа о помиловании.

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